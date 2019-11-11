Шамиль Тарпищев: «У Медведева проходимая группа»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — о шансах Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP. Он встретится со Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым и Рафаэлем Надалем.

— Не стал бы придавать большого значения поражению Даниила в Париже, — цитируют Тарпищева «Известия». — Он не успел восстановиться к тому «Мастерсу», и, возможно, даже хорошо, что из-за раннего вылета у него было больше времени на подготовку к итоговому турниру. У Медведева сложная, но проходимая группа. Многое решится в первом матче с Циципасом.