Шамиль Тарпищев: «По итогам года Медведев должен быть в топ-10»

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на церемонии вручения наград «Серебряная лань» оценил перспективы Даниила Медведева, который стал одним из лауреатов премии.

— Медведев — уникальный спортсмен, — сказал Тарпищев. — Он поначалу был в тени Хасанова и Рублева. Его нынешние результаты — еще не предел. Но после такого подъёма всегда есть спад.

Когда лезешь наверх — легко. А вот когда нужно утвердиться на вершине — это сложнее. Появляются обязательства — ты вроде как обязан обыгрывать тех, кто ниже тебя в рейтинге. Но этот момент обычно проходит, и надеюсь, у нас будут ещё победители «Большого шлема» и Олимпиады. Ведь Медведев еще не до конца сформировался физически. Его игру изучили соперники. Думаю, ему нужно играть ближе к задней линии. Но в топ-10 по итогам года он должен быть. Надеюсь на это. (Дмитрий Гирин)