Шамиль Тарпищев: «Медведев не вошел в турнир»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения Даниила Медведева в стартовом матче итогового турнира ATP от Стефаноса Циципаса.

— Даня не вошел в турнир, не чувствовал мяч в этой игре, плюс Циципас играл нагло и уверенно, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Это не провал, конечно, просто теперь Медведева тоже все изучают серьезно. К тому же у него нет опыта этого турнира. С этой точки зрения данный результат идет в плюс, не потеряно ничего, и Зверева можно обыграть.