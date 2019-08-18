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Шамиль Тарпищев: «Медведев нашел себя в матче с Джоковичем»

18 августа 2019, 15:25

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил игру Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати против Новака Джоковича. Медведев победил в трех сетах (3:6, 6:3, 6:3) и в финале сыграет с Давидом Гоффеном.

— На протяжение полутора сетов преимущество было у Джоковича, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Но Даня тактически исправился по ходу встречи. Стал рисковать, выходить к сетке, он нашел себя по ходу игры. В третьем сете Джокович подсел, а Даня был на кураже.

В идеальных условиях я бы сказал, что Даня должен выиграть. Надо просто делать свое дело: подавать без двойных ошибок, держать первую подачу на уровне не ниже 60 процентов. Надо продержаться 35-40 минут и все будет хорошо.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6773148

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