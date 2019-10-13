Шамиль Тарпищев: «Медведев гениально сыграл»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянин Даниил Медведев гениально сыграл в финале турнира в Шанхае.

В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева — 6:4, 6:1.

— Меня больше всего волнует, сколько сил осталось у Даниила, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. -Он победил в Шанхае, потому что играет интереснее соперников. Написал ему смску, что он гениально сыграл. Даниил Медведев настоящий кудесник теннисного мяча. Сейчас самое главное — грамотно восстановиться, он приедет и мы будем с ним разговаривать об этом.