Шамиль Тарпищев: «Форма Медведева и Хачанова настраивает на оптимизм»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что форма российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова настраивает на оптимизм, учитывая предстоящие турниры серии Большого шлема и Олимпийские игры.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, досрочно обыграв в четвертьфинале команду Аргентины. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

— Новый турнир нравится теннисистам, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Там все решают сами игроки, и это добавляет интереса. За нашей командой приятно наблюдать, и форма Медведева и Хачанова настраивает на оптимизм перед турнирами серии Большого шлема, учитывая, что нынешний год — олимпийский.

У нашей команды хорошие шансы на успех, но главное здесь, конечно, набрать форму, вкатиться в сезон перед Открытым чемпионатом Австралии.