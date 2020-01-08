Сербия обыграла Чили, а Польша была сильнее Австрии на ATP Cup
8 января 2020, 08:16
В матче группового турнира ATP Cup Сербия обыграла Чили благодаря победе Новака Джоковича над Кристианом Гарином и победе Душана Лайовича над Николасом Харри. В другом матче Польша была сильнее Австрии: Доминик Тим проиграл Хуберту Хуркачу, а Деннис Новак — Касперу Жуку.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Сидней)
Австрия — Польша
Доминик Тим — Хуберт Хуркач — 6:3, 4:6, 6:7 (5:7)
Деннис Новак — Каспер Жук — 7:5, 6:7 (3:7), 3:6
Группа A (Брисбен)
Сербия — Чили
Новак Джокович — Кристиан Гарин — 6:3, 6:3
Душан Лайович — Николас Харри — 6:2, 7:6 (7:3)
Группа B (Перт)
Испания — Япония
Роберто Баутиста Агут — Го Соеда — 6:2, 6:4
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