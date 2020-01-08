Сербия обыграла Чили, а Польша была сильнее Австрии на ATP Cup

В матче группового турнира ATP Cup Сербия обыграла Чили благодаря победе Новака Джоковича над Кристианом Гарином и победе Душана Лайовича над Николасом Харри. В другом матче Польша была сильнее Австрии: Доминик Тим проиграл Хуберту Хуркачу, а Деннис Новак — Касперу Жуку.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Сидней)

Австрия — Польша

Доминик Тим — Хуберт Хуркач — 6:3, 4:6, 6:7 (5:7)

Деннис Новак — Каспер Жук — 7:5, 6:7 (3:7), 3:6

Группа A (Брисбен)

Сербия — Чили

Новак Джокович — Кристиан Гарин — 6:3, 6:3

Душан Лайович — Николас Харри — 6:2, 7:6 (7:3)

Группа B (Перт)

Испания — Япония

Роберто Баутиста Агут — Го Соеда — 6:2, 6:4