Сербия благодаря победам Лайовича и Джоковича вышла в полуфинал ATP Cup

Сербия переиграла Канаду в 1/4 финала турнира ATP Cup. Душан Лайович выиграл у Феликса Оже-Альяссима, а Новак Джокович переиграл Дениса Шаповалова.

В полуфинале команда Сербии сыграет против России, которая в четвертьфинале была сильнее Аргентины. Матч пройдет в ночь на субботу, 11 января, в 3.00 (мск).

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Сербия — Канада

Душан Лайович — Феликс Оже-Альяссим — 6:4, 6:2

Новак Джокович — Денис Шаповалов — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)