Сеппи вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
19:15
Итальянец Андреас Сеппи обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
Во втором круге Сеппи сыграет с победителем пары Карбальес Баэна — Ричардас Беранкис.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андреас Сеппи (Италия) — Кристиан Гарин (Чили, 5) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
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