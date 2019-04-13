Сэм Куэрри: "Типсаревич провел мощный поединок"

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Хьюcтоне над сербом Янко Типсаревичем (7:6, 7:6).

− Со мной сыграло злую шутку то, что первые два матча были слишком легкими, − цитирует ATP Куэрри. − Типсаревич провел мощный поединок, и мне пришлось серьезно потрудиться, чтобы добыть эту победу. На тай-брейках мне немного повезло, поскольку Типсаревич тоже был близок к победе.

Куэрри еще не проиграл ни одного сета на турнире в Хьюстоне. Двукратный финалист турнира (2010, 2015) обыграл в 1/16 финала американца Бьорна Фратанджело (6:3, 6:4), а в 1/8 финала Гильермо Гарсию-Лопеса (6:4, 6:3).

В полуфинале Куэрри сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.