Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной России

Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу. На ЧМ-2018 российская команда дошла до 1/4 финала.

— Не в обиду футболистам будь сказано — я к ним отношусь очень хорошо, — чтобы получить ЗМС, существует определенный норматив, — сказал Сафин. — Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за 5-8 место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли куда-то, но ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее. Считаю, что поступили немножко неправильно. Футболисты могут быть со мной не согласны, но это мое личное мнение — знаю, насколько сложно выполнить этот норматив. Поэтому он и называется — заслуженный мастер спорта. Это самая крупная награда, которая может быть у спортсменов.

— Если бы решение зависело от вас, подписали бы этот приказ?

— Нет. У меня бы рука не поднялась, при всем уважении к ребятам. Потому что есть правило, и неправильно делать исключения. Тогда надо раздавать ЗМС тем, кто, например, занял такое же место в других видах спорта. А у футболистов получилось отдельной строкой. В спортивном мире это не очень правильно. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»