Сафин считает, что большие деньги и гаджеты изменили теннис

Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Марат Сафин — о том, как изменился современный теннис.

— Мир тенниса сильно изменился, появилось больше денег, — сказал Сафин. — Раньше была возможность возить одного тренера для пяти спортсменов, сейчас с одним теннисистом ездит пять тренеров. Раньше между ребятами было больше человеческого общения — теперь все больше уходят в соцсети. Теннис изменили гаджеты? Отчасти да. Ведь сейчас все активно выкладывается в соцсети, у спортсменов все есть. А раньше, например, банально экипировки не было. Я донашивал чьи-то шорты, которые были на два размера больше — просто подкалывал их булавками. Не было ничего в магазинах, нечего было купить. Только уксус стоял пирамидками. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»