Сафин не считает, что футбол популярнее тенниса

Бывший теннисист Марат Сафин сравнил популярность футбола и тенниса.

— Не надо сравнивать теннис и футбол, это разные категории спорта, — сказал Сафин. — Теннис — индивидуальный вид, а футбол — массовый. Их разные люди смотрят, на мой взгляд, разная целевая аудитория. Я не думаю, что теннис менее популярен, потому что деньги зарабатываются те же. Невозможно сравнивать, это неправильно. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»