Рублев вышел во второй раунд Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в первом раунде Australian Open обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6(7:5).

Во втором раунде Рублев встретится с японцем Юити Сугитой, который обыграл француза Эллиота Беншетрита.

В других матчах австралиец Алекс Болт обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (7:6, 1:6, 6:7, 6:1, 6:4), немец Петер Гойовчик оказался сильнее американца Кристофера Юбенкса (7:6, 6:3, 4:6, 6:0).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 17) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:3, 0:6, 6:4, 7:6(7:5)

Алекс Болт (Австралия, WC) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6(7:1), 1:6, 6:7(5:7), 6:1, 6:4

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Кристофер Юбенкс (США, Q) — 7:6(7:1), 6:3, 4:6, 6:0