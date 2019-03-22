Рублев вышел во второй круг турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.

Во втором круге Рубле сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, Q) - Таро Даниэль (Япония) - 3:6, 6:3, 6:4

Максимилиан Мартерер (Германия) - Тэйлор Фритц (США) - 6:4, 3:6, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) - Каспер Рууд (Норвегия, Q) - 3:6, 6:1, 6:2

Бернард Томич (Австралия) - Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) - 6:4, 6:1

Раду Албот (Молдавия, Q) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока

Жереми Шарди (Франция) - Николас Харри (Чили) - 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (7:5)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:4, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Кристофер Юбенкс (США, WC) - 1:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Душан Лайович (Сербия) - Пабло Куэвас (Уругвай, Q) - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Илья Ивашко (Белоруссия) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:4, 1:6, 6:3

Александр Бублик (Казахстан, Q) - Теннис Сандгрен (США) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:5)

Лоренцо Сонего (Италия, Q) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:4, 6:3

Джордан Томпсон (Австралия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Леонардо Майер (Аргентина) - Микаэль Имер (Швеция, Q) - 4:6, 6:3, 6:4

Робин Хаасе (Голландия) - Лукаш Лацко (Словакия, Q) - 6:2, 6:4