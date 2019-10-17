Рублев вышел в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Андрей Рублев, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл белоруса Егора Герасимова — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 19 минут.

За право выйти в полуфинал Рублев поспорит с сербом Николой Милоевичем.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2