Рублев — во втором круге турнира в Дубае
24 февраля 2020, 18:54
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае. В первом круге шестой номер «посева» обыграл обладателя wild card Лоренцо Музетти.
Соперник Рублева определится в противостоянии Жоау Соузы и Филипа Краиновича.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Лоренцо Музетти (Италия, WC) — 6:4, 6:4
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