Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Дохе. В матче 1/2 финала он взял верх над Миомиром Кецмановичем — 6:3, 6:1. Игра продолжалась менее часа.

В финале соперником Рублева станет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и французом Корантеном Муте.

Рублев в пятый раз доходит до решающего матча турнира ATP в одиночном разряде. Дважды он одерживал победу (в 2017 году в Умаге и в 2019 году на «Кубке Кремля» в Москве) и дважды проигрывал: в Дохе в 2018 году и в Гамбурге в 2019-м.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 325 200 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:1