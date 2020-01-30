Рублев снялся с турнира в Монпелье

Россиянин Андрей Рублев не примет участие на турнире серии ATP 250 в Монпелье (Франция), который состоится с 3 по 9 февраля, сообщает Tennis Actu. Также соревнования пропустит итальянец Фабио Фоньини. Их места займут француз Пьер-Юг Эрбер и Михаил Кукушкин из Казахстана.

На старте сезона Рублев выиграл турниры в Дохе и Аделаиде. На Australian Open он дошел до четвертого круга, где уступил немцу Александру Звереву.