Рублев считает себя слабаком по меркам топ-20

Россиянин Андрей Рублев поделился мнением о прогрессе. Он занимает 14-е место в рейтинге ATP.

— У каждого игрока свои проблемы, каждый по-своему с ними справляется, — приводит слова россиянина пресс-служба ATP. — Раньше я никогда не брал два титула за год. Теперь это произошло, даже на двух турнирах подряд. Но мне еще нужно много работать.

Важно правильно реагировать на ошибки. Мне кажется, что по меркам топ-20 я слабак. Хуже всех реагирую на трудности и проигранные матчи.