Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP, Медведев все еще пятый

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке изменений не произошло: лидирует по-прежнему Новак Джокович, в топ-10 по-прежнему входят два россиянина: Даниил Медведев и Карен Хачанов. Третий представитель России в первой сотне Андрей Рублев поднялся на три позиции.

Рейтинг АТР

Положение на 26 августа

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005

7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4005

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...

43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1066

* - положение в предыдущем рейтинге