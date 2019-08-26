Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP, Медведев все еще пятый
Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке изменений не произошло: лидирует по-прежнему Новак Джокович, в топ-10 по-прежнему входят два россиянина: Даниил Медведев и Карен Хачанов. Третий представитель России в первой сотне Андрей Рублев поднялся на три позиции.
Рейтинг АТР
Положение на 26 августа
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4005
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...
43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1066
* - положение в предыдущем рейтинге