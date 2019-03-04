Рублев поднялся на 60 строчку чемпионской гонки АТР, Медведев опустился на 6-ю

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.

Россиянин Даниил Медведев опустился на шестое место. Андрей Рублев поднялся на 60 строчку.

Швейцарец Роджер Федерер поднялся на девятую позицию, француз Гаэль Монфис - на пятую. Испанец Рафаэль Надаль опустился на третье место, а грек Стефанос Циципас поднялся на второе.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 4 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 1360.

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1245.

4 (4). Кей Нисикори (Япония) – 835.

5 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 815.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 760.

7 (6). Люка Пуи (Франция) – 720.

8 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 700.

9 (48). Роджер Федерер (Швейцария) – 680.



10 (10). Ласло Джере (Сербия) – 626...



60 (98). Андрей Рублев (Россия) – 192.