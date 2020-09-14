Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две строчки и занимет 12-е место в обновленном рейтинге ATP. Он вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США, где он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. За ним следуют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Лучший из россиян, Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Карен Хачанов также остался на своей 16-й строчке.

Рейтинг ATP от 14 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620...

12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2414...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200