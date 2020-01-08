Рублев победил Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянин Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дохе. В игре 2-го круга он одолел Михаила Кукушкина из Казахстана — 6:4, 6:2.

Соперник Рублева определится в поединке серба Ласло Джере и француза Пьера-Юга Эрбера.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 325 200 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 6:2