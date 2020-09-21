Рублев обыграл Тенниса Сандргена в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге. В игре 1-го круга пятый номер «посева» обыграл Тенниса Сандгрена, пробившегося из квалификации.

Соперником Рублева станет американец Томми Пол, который ранее взял верх над южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Теннис Сандгрен (США, Q) — 6:3, 6:3