Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у грузина Николоза Басилашвили (6:2, 6:3) в первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

Матч продолжался 56 минут. В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:2, 6:3