Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме
18:08
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у грузина Николоза Басилашвили (6:2, 6:3) в первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).
Матч продолжался 56 минут. В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:2, 6:3
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