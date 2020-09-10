Рублев объяснил, в чем разница между ним и топ-игроками

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7) в четвертьфинале US Open.

— Я злился после тай-брейка в первом сете, — приводит официальный сайт US Open слова Рублева. — На моем месте себя так же вели бы все, кроме топ-игроков. В этом и разница между мной и теннисистами топ-уровня. Они не показывают эмоций.

У меня были хорошие шансы в первом сете, Даниил играл здорово. Я немного не попал при счете 6:5, но это часть игры. Топ-игроки бы определенно не делали того, что делал я по окончании сета.

У Медведева отличная подача, он здорово ее чувствует и может подавать в любом направлении. Я же в первых двух сетах подавал не так, как обычно, но все равно был один брейк. В прошлых матчах я подавал лучше, но брейков было больше, так что подача решает не все.

Конечно, я расстроен, что тут сказать? Я благодарен за этот потрясающий турнир. Я выиграл несколько отличных матчей, дошел до четвертьфинала во второй раз в жизни. Теперь нужно извлечь уроки из этого и прибавить к следующим турнирам.