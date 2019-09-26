Рублев назвал того, кто хуже всех играет в футбол

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью Team Russia рассказал, кто из теннисистов лучше всех играет в футбол.

— У вас была экскурсия на «Газпром-Арену». Кто из знакомых вам теннисистов лучше всех играет в футбол, а кто — хуже всех?

— Лучше всех играет мой тренер. Вы даже не представляете, что он может делать с теннисным мячиком, как он чеканит. Именно теннисным мячиком он бы перечеканил на челлендже на «Газпром-Арене» всех. Он творит с теннисным мячом невероятные вещи.

— А кто хуже всех в футболе?

— Я (смеется).