Россия сыграет с Италией и США на ATP Cup

Российские теннисисты сыграют на групповом этапе турнира ATP Cup с командами Италии и США, информирует сайт соревнований. Еще один соперник российской команды станет известен позднее. Матчи группы D пройдут в австралийском Перте.

Ранее стало извсетно, что за сборную России сыграют Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый в истории турнир ATP Cup пройдет в Австралии на харде с 3 по 12 января. В нем примут участие 24 команды.