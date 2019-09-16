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Россия сыграет с Италией и США на ATP Cup

16 сентября 2019, 09:30

Российские теннисисты сыграют на групповом этапе турнира ATP Cup с командами Италии и США, информирует сайт соревнований. Еще один соперник российской команды станет известен позднее. Матчи группы D пройдут в австралийском Перте.

Ранее стало извсетно, что за сборную России сыграют Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый в истории турнир ATP Cup пройдет в Австралии на харде с 3 по 12 января. В нем примут участие 24 команды.

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