Россия победила Аргентину и вышла в полуфинал ATP Cup! Медведев зажег: накричал на соперника и судью

Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала ATP Cup — 6:4, 4:6, 6:3. Их матч продолжался 2 часа 23 минуты.

С учетом того, что ранее Карен Хачанов оказался сильнее Гвидо Пельи, Россия одержала итоговую победу над Аргентиной в 1/4 финала со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.

Медведев разозлился на соперника и судью. И дважды ударил ракеткой по вышке