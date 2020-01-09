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Россия победила Аргентину и вышла в полуфинал ATP Cup! Медведев зажег: накричал на соперника и судью

15:13
Даниил Медведев. Фото ATP
Даниил Медведев. Фото ATP
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Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала ATP Cup — 6:4, 4:6, 6:3. Их матч продолжался 2 часа 23 минуты.

С учетом того, что ранее Карен Хачанов оказался сильнее Гвидо Пельи, Россия одержала итоговую победу над Аргентиной в 1/4 финала со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.

Медведев разозлился на соперника и судью. И дважды ударил ракеткой по вышке

9&nbsp;января. Сидней. Даниил Медведев и&nbsp;судья матча.

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