Роджер Федерер: "Тренерская работа? На данный момент не вижу себя в этой роли, но кто знает?"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих планах после завершения карьеры. Он отметил, что хочет быть связанным с теннисом, но не весь сезон.

- Тренерская работа? Возможно, но все же, маловероятно, - приводит официальный сайт АТР слова Федерера. - У меня четверо детей. Я чувствую себя счастливым, когда нахожусь дома. Особенно после более чем 20 лет постоянных путешествий и переездов. На данный момент не вижу себя в роли тренера, но кто знает? Я хотел бы оставаться в игре, но не на протяжении 30 недель в году, буду честным.

В начале марта Федерер выиграл турнир в Дубае и довел число своих титулов до сотни.