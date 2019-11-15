Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Швейцарец Роджер Федерер после победы над Новаком Джоковичем на итоговом турнире АТР (6:4, 6:3) отметил, что сыграл невероятно.

— Отличная атмосфера, отличный соперник, определенно невероятный и особенный вечер, — цитирует пресс-служба ATP Федерера. — Этот вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, и знал, что должен был действовать так, потому что против меня был Новак. Так что победа была волшебной.

Думаю, что отлично выступил, так как имел большие ожидания и четкий план на игру. Сегодня вечером это сработало, и, надеюсь, не в последний раз против Новака. Но даже если это не так, все это того стоило. Это было отличное выступление от меня.