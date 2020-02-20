Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене. В процессе восстановления 38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» пропустит ряд топ-соревнований. В том числе швейцарец не сыграет на Roland Garros. В Париже у него — один титул (в 2009 году).

— Мое правое колено уже какое-то время меня беспокоило, — написал Федерер в своем Twitter. — Я надеялся, что боль уйдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.

После операции врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении, — добавил швейцарец. — Придется пропустить Дубай, Индиан-Уэллс, Боготу, Майами и Открытый чемпионат Франции.