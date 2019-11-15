Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший серба Новака Джоковича? (6:4, 6:3) в матче Итогового чемпионата в Лондоне (6:4, 6:3), отметил, что не думал о статистике. Последний раз Федерер побеждал Джоковича в 2015 году. Серия поражения составила пять матчей.

— Никаких призраков не было. Это придумывают журналисты. Я вообще не знал, что уже несколько лет его не побеждал, — цитирует Федерера официальный сайт тура. - Такого ощущения у меня не было. Я был близок к победе в Париже и на Уимблдоне. Чувствовал, что шансы есть. Доволен своей игрой.