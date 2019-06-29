Роджер Федерер: "Месси - лучший игрок в истории. Надеюсь, он однажды выиграет чемпионат мира"

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер назвал капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

- Что мне больше всего нравится в Месси: когда он получает мяч, то всегда может развернуться к воротам, - цитирует The Financial Times Федерера. - После этого он может отдать пас, пойти в обводку или ударить. У него всегда три варианта. Он один из немногих, кто способен на это. Думаю, Месси - лучший игрок в истории футбола. Я люблю смотреть на его игру и надеюсь, что однажды он выиграет чемпионат мира со сборной Аргентины.