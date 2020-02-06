Роджер Федерер: «Меня всегда будут критиковать»

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал мнение, что он зарабатывает на выставочных матчах в бедных странах. Завтра, 7 февраля, в Кейптауне (ЮАР) в паре с миллиардером Биллом Гейтсом он сыграет против испанца Рафаэля Надаля и комика Тревора Ноа.

— Если бы я интересовался всей критикой, то никогда бы не побывал в Южной Америке, — цитирует Федерера gotennis со ссылкой на Tages-Anzeiger. - И вообще никуда бы не ездил, бросил бы все и сидел дома. Надеялся, что матчи в Южной Америке принесут людям, которые редко видят теннис вживую, радость. Я делаю развлечение, а все деньги идут в благотворительный фонд. Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь.

Да, меня всегда будут критиковать, но нужно уметь говорить: «Мне нет до вас дела». Я езжу не по политическим или финансовым причинам.