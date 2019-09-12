«Реал» предложил провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Федерером и Надалем

«Реал» разрабатывает план проведения матча между легендарными теннисистами швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем на «Сантьяго Бернабеу», сообщает ABC. Президент мадридцев Флорентино Перес рассказал Надалю о желании провести встречу, которую смогут посетить 80 тысяч зрителей.

Рекорд по посещаемости принадлежит матчу между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс (35681 человек). В феврале следующего года его превзойдет встреча между Надалем и Федерером, которые сразятся на 50-тысячнике в Африке.

Вероятно, что матч на стадионе «Реала» состоится только после того, как 38-летний Федерер завершит карьеру.