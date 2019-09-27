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Рамос-Виньолас обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Чжухае

10:42
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Испанский теннисист Альберт Рамос-Винольас выиграл у француза Гаэля Монфиса (7:5, 6:4) в 1/4 финала турнира ATP в Чжухае (Китай). Матч продолжался один час и 41 минуту.

В полуфинале испанец сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Open

Призовой фонд 931 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 3) — 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/zhuhai/2019/

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