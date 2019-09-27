Рамос-Виньолас обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Чжухае
10:42
Испанский теннисист Альберт Рамос-Винольас выиграл у француза Гаэля Монфиса (7:5, 6:4) в 1/4 финала турнира ATP в Чжухае (Китай). Матч продолжался один час и 41 минуту.
В полуфинале испанец сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Open
Призовой фонд 931 335 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 3) — 7:5, 6:4