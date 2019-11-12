Рам и Солсбери обыграли Додига и Полашека на Итоговом турнире АТР
16:36
В матче группового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в парном разряде американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли пару Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 3:6, 6:3, 10:6.
Матч продолжался один час и 20 минут. Рам и Солсбери одержали первую победу в двух матчах и занимают третье место. Додиг и Полашек проиграли обе игры и идут последними.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Йонаса Бьоркмана
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 8) — 3:6, 6:3, 10:6
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