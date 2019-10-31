Рафаэль Надаль: «Рад вернуться на корт»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу во втором круге турнира в Париже над французом Адрианом Маннарино — 7:5, 6:4.

— Я знаю, насколько Адриан опасен на корте, здесь быстрое покрытие, низкий отскок, думаю, это идеальный корт для него, — приводит официальный сайт ATP. — Я вышел на корт, зная, что мне будет непросто. Мне нужно было сыграть хорошо, так и получилось. Думаю, я сыграл на нужном уровне.У соперника не было ни одного брейк-пойнта, а он здорово действует на приеме.

Я рад возвращению на этот корт. Было нелегко вернуться в тур после паузы и играть на таком покрытии. У меня был опасный соперни, поэтому я очень рад победе.

В третьем круге Надаль сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.