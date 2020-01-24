Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рафаэль Надаль — о попадании в болгерл: «Самый страшный момент, который у меня был на теннисном корте»

09:46
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгерл, в которую попал мячом в матче второго раунда Australian Open против Федерико Дельбониса (6:3, 7:6, 6:1).

— Был шанс встретиться с ней и ее семьей сегодня, — написал Надаль в Twitter. — Так рад, что она чувствует себя хорошо после самого страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита — смелая девушка!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир