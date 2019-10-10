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Пятая ракетка мира Тим вышел в 1/4 финала турнира в Шанхае

10 октября 2019, 16:12
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Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в третьем круге турнира в Шанхае — 6:3, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 18 минут. В 1/4 финала Тим сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 4) — Николоз Басилашвили (Грузия, 15) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2019/

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