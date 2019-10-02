Пуй легко обыграл Нишиоку и вышел на Джоковича
2 октября 2019, 13:22
Французский теннисист Люка Пуй обыграл японца Йошихито Нишиоку (6:1, 6:2) во втором раунде турнира АТР в Токио (Япония). В следующем раунде его соперником станет серб Новак Джокович.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Люка Пуй (Франция, 5) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:2
Райлли Опелка (США) — Жиль Симон (Франция) — 7:6(7:4), 7:6(7:2)