Россиянин Даниил Медведев, обыгравший итальянца Фабио Фоньини в 1/4 финала турнира в Шанхае, отметил, что итальянец является для него не самым удобным соперником.

— У нас получился классный матч и хороший уровень тенниса, — сказал Медведев в видеоинтервью Atptour. — Cегодня я чувствую себя счастливым от всего того, что делал на корте. Фоньини перед матчем сказал, что я — один из его самых нелюбимых соперников? Признаюсь, что тоже не очень люблю играть с ним. У него немного странная игра.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.