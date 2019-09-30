Премьер-министр Индии призвал народ взять пример с Даниила Медведева

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время традиционного обращения к народу через СМИ посоветовал брать пример с российского теннисиста Даниила Медведева?, информирует News18. Политик призвал обратить внимание на поведение россиянина после поражения испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.

— Удивительно, что речь финалиста получила такое же внимание с чемпионом, особенно в сети, — отметил Моди. — Я тоже ее слышал. Как и многих, меня тронули та простота и одновременно зрелость, в которой выступил 23-летний парень. Только что он проиграл легенде тенниса. Он мог впасть в отчаяние. Однако он вел себя безупречно и поклорил зрителей своей скромностью и простотой.

Медведев показал настоящий спортивный дух. Он расхвалил соперника, которому только что проиграл. Конечно, и Надаль сделал то же самое. Если вы еще не слашали речь Медведева, то посмотрите это видео. Вы научитесь многому на его примере.