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Полиция отобрала права у Медведева и Димитрова за превышение скорости в Монте-Карло

3 августа 2020, 21:06
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Полиция Монако отобрала права двух теннисистов за превышение скорости в Монте-Карло. Об этом сообщает Nice-Matin, указывая, что это одни из ведущих игроков АТР-тура. По данным opencourt.ca, нарушителями оказались россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров.

Указано, что всего нарушители передвигались со скоростью 160-180 километров в час. Максимально допустимая скорость на дороге, по которой они двигались — 110 км/ч. Сообщается, что скорость превысили 10 водителей. Семь из них были лишены водительских прав, а также заплатили штраф в 750 евро.

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