Представитель Германии Александр Зверев объяснил поражение от американца Тейлора Фритца в первом круге турнира в Базеле плохим психологическим состоянием

— В таком психологическом состоянии я никого не обыграю, — цитирует Tennis 365 Зверева. — Я очень расстроен, но больше из-за своего состояния, а не из-за результата. Обычно я наслаждаюсь пребыванием на корте, трудными моментами, борьбой. Поеду домой на несколько дней и прочищу мозги. Постараюсь хорошо выступить в Париже и, надеюсь, смогу попасть на итоговый турнир.