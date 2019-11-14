Пике считает, что обновленный Кубок Дэвиса пройдет хорошо

Инвестор обновленного Кубка Дэвиса Жерар Пике поделился ожиданиями от турнира. Его финал пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 команд.

— Знаю, что все пройдет хорошо, потому что я оптимист, — цитирует Пике Tennis World USA. — Мы долго шли к этому и надеемся, что болельщики будут удовлетворены. Верю, что игроки покажут настоящее шоу, а финал будет напряженным. В Мадриде тепло, всем должно понравиться.