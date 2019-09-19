Первый сеяный Гоффен проиграл во втором круге турнира в Метце Карреньо Бусте

Бельгиец Давид Гоффен, посеянный на турнире в Метце (Франция) под первым номером, не смог выйти в четвертьфинал. Во втором раунде он уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте — 3:6, 2:6.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, 1) — 6:3, 6:2