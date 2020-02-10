Первая ракетка мира в паре Фара оправдан по обвинению в употреблении допинга

Первая ракетка мира в парном разряде Роберт Фара, который в январе был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы и пропустил Australian Open, был оправдан ITF и сможет вернуться к участию в соревнованиях, сообщает официальный сайт организации.

Фара был временно отстранен 21 января, после того как в его пробе, взятой 17 октября, было обнаружено вещество болденон. Спортсмену удалось доказать, что он принял вещество, съев колумбийскую говядину, поскольку в этой стране стероиды часто используются при выращивании скота.